Bakan Şimşek'ten flaş yeni vergi açıklaması
Bakan Şimşek’ten flaş yeni vergi açıklaması

Bakan Şimşek'ten flaş yeni vergi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe hedefinin hâlâ erişilebilir olduğunu belirtti. Yeni vergi planlarının olmadığını söyleyen Şimşek, yönetilen fiyatlarda sürpriz olmayacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %56 arttığını söylerken, %3,5’lik bütçe açığı/GSYH oranını halen erişilebilir hedef olarak gördüklerini kaydetti. Şimşek, gündemlerinde yeni bir vergi artışı olmadığını, yönetilen-yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini kaydetti.

Bakan Şimsek, Bloomberg’le gerçekleştirdiği mülakatta yılın ilk 4 aylık bütçe performansını değerlendirirken, ekonomi yönetiminin gelecek dönem planlamaları hakkında soruları yanıtladı. Eşel mobilin sebep olduğu gelir kaybına rağmen bütçe performansının güçlü seyrettiğini söyleyen Şimşek, “İlk 4 ayda bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %54,3 yukarıda. Yani enflasyonun çok üzerinde. Yıl sonu gelir hedefimizin yaklaşık 31.9’u gerçekleşti” dedi. Vergi gelirlerinin de aynı dönemde %55,6 oranında arttığını anlatan Şimşek, bu kalemde de yıl sonu hedefinin %31,6’sına ulaşıldığını söyledi.

İlk dört aylık vergi gerçekleşmelerinde başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere çoğu kalemdeki artışın etkili olduğunu belirten Şimşek, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV’nin ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 4 ayda %3 gerilediğini belirtti. Petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşacağına işaret eden Şimşek, “Biz açığı %3,5 öngörmüştük. Bu seviyelerde hiç iyileşme olmazsa %4 civarına çıkabilir ama bizim hedefimiz, çabamız %3,5 civarında tutmak için olacak” değerlendirmesini yaptı.

“HARCAMA DİSİPLİNİ SÜRECEK”

Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, “İlk dört ayın verileriyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bütçe hedefleri hala ulaşılabilir.” dedi.

Şimşek, hükümetin gündeminde eşel mobil sistemi nedeniyle oluşan ek bütçe yükü tolere edecek yeni bir vergi çalışması olup olmadığı sorusuna, “Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok” yanıtını verdi.

Beklentileri aşan mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından maliye politikası ayağında yönetilen-yönlendirilen fiyatlarla ilgili yıl ortasında yeni bir politika belirlenip belirlenmeyeceği sorusunu da gündeme getirdi. Bu fiyatlarda enflasyon hedefleriyle tutarlı kalmayı sürdüreceklerinin altını çizen Şimşek, “Biz bu sene enflasyon hedefinden epey aşağıda tuttuk. Siz yıl ortasını soruyorsanız yıl ortasında bir sürpriz olmayacak. Yani yönetilen-yönlendirilen fiyat artışlarıyla hedef arasındaki bağlantı devam edecek. Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz” değerlendirmesini yaptı.

"ALTIN DIŞINDA DÖVİZE TALEP YOK"

Şimşek, “Son günlerde dolar kurundaki artışın bir kademe hızlanması dövize olan talepte artışa mı işaret ediyor, bu politikada bir değişiklik var mı?” sorusu üzerine de politikalarının değişmediğinin altını çizdi. Şimşek, “Savaş döneminden sonra vatandaşlar nette 610 milyon dolar satmış. Altın fiyatlarının düştüğü dönemde altına talep oldu. Ama euro, dolar anlamında bir talep yok. Geçmiş şoklara oranla, altını bir kenara bırakırsak savaşın başından bu yana dövize bir talep olmadı. Ama şunu da sormak gerekiyor, bu program olmasa bu kur nerede olurdu?” diye ekledi.

Selva

Üretimsiz enflasyon düşmez nokta üretmeden faiz veriyorsunuz millet inliyor ama umurunuzda değil
