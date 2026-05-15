CHP’nin ülkücüsü Enginyurt’tan ters manyel! ‘İktidar CHP üzerinden gündem değiştirmeye çalışıyor’ deyip gündem değiştirmeye kalktı!

Özkan Yalım’ın ek ifadelerle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li yöneticilerle akçalı işleri ifşa etmesi üzerine gündem değiştirerek dikkatleri başka tarafa çevirmeye çalışan Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda; “Bayram geldi, ikramiye yine 4 bin Lira. Akaryakıta zam, elektriğe zam, doğalgaza zam, enflasyona zam, faize zam. Dolar, Euro yükseliyor ama emekli maaşı 4 bin Lira. Cumhuriyet Halk Partisi’ne operasyonla uğraşıyor iktidar. İktidar yalandan savaş var deyip, ülkenin ekonomisinin batmasını seyrediyor.

Gündemi başka yerlere çeken iktidar, işçiyi, çiftçiyi, köylüyü, emekliyi, asgari ücretliyi, emekli memuru, memuru unutturmak istiyor. Millet aç, millet perişan, iktidar CHP ile CHP’nin milletvekilleriyle, genel başkanıyla, belediye başkanlarıyla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Her şeye zam var, emekliye zam yok. İktidar, halkın açlığını yoksulluğunu unutturmak için gündemi CHP üzerinden değiştirmeye çalışıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Emekliyi, çiftçiyi, işçiyi, esnafı, emekli memuru unutturmayacağız. Geçim derdi bu milletin gerçek gündemidir” ifadelerini kullandı.

DİKKATLERİ BAŞKA TARAFA ÇEKME ÇABASI!

Ancak Enginyurt “İktidar gündem değiştirmeye çalışıyor” diye bağırırken, dikkatleri yolsuzluk ve hırsızlık skandalları yüzünden kamuoyu önünde zor durumda kalan ana muhalefet partisinden başka tarafa çekme çabasına giriştiğini gizleyemedi.