Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde Aselsan'a rekor başvuru!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve ODTÜ TEKNOFEST Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi, savunma sanayisindeki dev dönüşümü gözler önüne serdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un zirvede paylaştığı veriler, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde ve nitelikli insan kaynağını ülkeye çekmede ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koydu.

50 yıl önce ambargolara karşı kurulan ASELSAN, bugün küresel bir teknoloji devine dönüşmüş durumda.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜNDE TARİHİ BAŞARI

Uzun yıllardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden beyin göçü meselesinde ASELSAN ezber bozan bir tablo çiziyor.

Şirketin yürüttüğü büyük ölçekli projeler, yüksek Ar-Ge yatırımları ve cazip çalışma koşulları, yurt dışında yaşayan Türk mühendislerin rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesini sağladı.

Son bir buçuk yılda yurt dışından yapılan 2500 başvuru arasından seçilen 194 mühendis ASELSAN'da göreve başladı.

Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerden dönen uzmanlar; yazılım, elektronik, yapay zeka ve radar sistemleri gibi kritik alanlarda görev alıyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yurt dışından gelen mühendislerin Türkiye'deki teknolojik imkanların Avrupa'dan çok daha ileri noktada olduğunu bizzat ifade ettiklerini vurguluyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol

Yaş ortalaması 33 olan şirket, net pozitif beyin göçü alarak Türkiye'nin beşeri sermayesine stratejik bir katkı sunuyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVA SAVUNMA TESİSİ İNŞA EDİLİYOR

ASELSAN'ın büyüme ivmesi sadece insan kaynağıyla sınırlı kalmıyor; fiziksel ve operasyonel kapasite de tarihi bir hızla artıyor.

Şirket, proje teslim sürelerini 48 aydan 28 aya indirirken, üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 200 oranında artırdı.

Bu büyümenin en somut adımı ise Ankara'da atılıyor. Mevcut altı yerleşkenin toplamından daha büyük bir yatırımı ifade eden ve 7000 dönüm arazi üzerine kurulan yeni kampüs, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi unvanını taşıyacak.

KÜRESEL REKABETTE ASELSAN FARKI VE BÜYÜME

Savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefiyle yoluna devam eden ASELSAN, finansal başarılarıyla da dikkat çekiyor.

İki buçuk yıl önce başlatılan dönüşüm programının meyvelerini toplayan şirket, bugün Avrupa'nın en değerli beşinci şirketi konumuna yükseldi.

Dünyada borsaya açık şirketler son iki yılda ortalama yüzde 11 büyürken, ASELSAN yüzde 29 oranında bir büyüme yakaladı.

İhracatını her yıl yüzde 100'ün üzerinde artıran ve 25 ülkede faaliyet gösteren kurum için Akyol, dünyadaki rakiplerinin yürüdüğü bir ortamda ASELSAN'ın koştuğunu belirtiyor.

YAPAY ZEKA VE İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Değişen küresel güvenlik mimarisinde teknolojinin oyun değiştirici gücünün farkında olan ASELSAN, ileri teknoloji alanlarında dev adımlar atıyor.

Galyum Nitrür tabanlı çiplerin milli imkanlarla üretilmesinin yanı sıra elektro-optik sistemler, kuantum teknolojileri, alçak yörünge uyduları ve anti-drone sistemleri üzerine kritik projeler yürütülüyor.

Yapay zeka, şirketin mühendislik süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda.

Türkiye'nin kapalı ağda çalışan en büyük veri merkezine sahip olan ASELSAN, kritik sistemlerini tamamen özgün askeri ve stratejik verilerle eğitiyor.

Şirketin en çok gelir getiren üçüncü projesinin yapay zeka destekli bir proje olması, bu alandaki yatırımların ticari ve sahada karşılık bulduğunu kanıtlıyor.

GENÇLERE YATIRIM VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

ASELSAN, bugünün başarılarını geleceğe taşımak için gençlere yönelik yatırımlarını da aralıksız sürdürüyor.

Ankara ve Konya'da bulunan yüksek nitelikli iki Anadolu Meslek Lisesi aracılığıyla öğrencilere staj ve istihdam imkanları sunuluyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlar ise genç yeteneklerin keşfedilmesinde kilit rol oynuyor.

Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın motorlarının, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye girerek kendi şirketini kuran gençler tarafından üretilmiş olması, milli teknoloji hamlesinin tabana yayılmasındaki başarının en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.