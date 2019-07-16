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Yunusemre’de 47 taşınmaz satışa çıkarılıyor

Yunusemre Belediyesi 47 adet taşınmazı ihaleyle satışa çıkarıyor.

16 Temmuz 2019 Salı 11:40
Yunusemre’de 47 taşınmaz satışa çıkarılıyor

Yunusemre Belediyesi 47 adet taşınmazı ihaleyle satışa çıkarıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin evraklarını ihale tarihinden bir gün önce Yunusemre Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor.


Yunusemre Belediyesi ilçeye bağlı Akçaköy, Asmacık, Bağyolu, Beydere, Büyüksümbüller, Davutlar, Sarma, Karakılınçlı, Kocakoru, Mollasüleymanlı, Osmancalı, Örencik, Pınarköy, Seyitli, Sümbültepe, Süngüllü, Şamar, Üçpınar ve Yenimahalle’de 47 taşınmazı satışa çıkarıyor. 24 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalelere katılmak isteyenler; taşınmazmal satış şartnamesi, şartname alındı makbuzu, geçici teminata ilişkin belge, Yasal Yerleşim Belgesi, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, tüzel kişilerin vergi numarasını gösteren vergi kimlik kartı, özel hukuk tüzel kişilerinin belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise şartname alındı makbuzu, ikametgah belgesinden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge düzenlemeleri gerekiyor.


Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen kişilerin belgelerini ihale tarihinden bir gün önce saat 16.30’a kadar Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama birimine teslim etmeleri gerekiyor. İhalelere ilişkin listenin Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr‘nin duyurular linkinde yayınlandığı açıklandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:40
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