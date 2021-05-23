Yunus Olcay kimdir? Yunus Olcay gözaltına mı alındı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son videosunda kardeşi Atilla Peker’in kanser ameliyatı olduğunu söylemişti. Peki Atilla Peker nerede gözaltına alındı. Organize suç örgütü yürütmekle suçlanan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Peker'in kaldığı villada arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi. Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus Olcay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Muğla'da gözaltına alındı.