Yunus Emre’ye ait şiiri seslendirdiler! Sağlık çalışanları “sağlık için çal”ıp söyledi
Yunus Emre’ye ait Gel Gör Beni Aşk Neyledi şiirini seslendiren sağlık çalışanlarının performansı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde göre yapan sağlık çalışanları, Yunus Emre’ye ait olan Gel Gör Beni Aşk Neyledi isimli şiiri seslendirdi.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün YouTube hesabından paylaştığı, sağlık çalışanlarının Yunus Emre’ye ait Gel Gör Beni Aşk Neyledi şiirini çalıp söylediği performansı içeren görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.
Sağlık çalışanlarının başarılı performansı dikkat çekerken, paylaşımı yapan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de görüntüler için, “Hastalarının sağlığı için bilgi birikimleri ve bedeni güçlerinin ötesinde aşkla çalışan fedakar sağlık personelimiz aynı aşk ile söyledi.” ifadelerini kullandı.