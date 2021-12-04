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Dünya Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı
Dünya

Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:47:00 - 2021-12-04 17:49:15
Yunus Emre vefatının 700. yılında Ukrayna'da anıldı

Kırım Ailesi Derneğinin gerçekleştirdiği etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Kiev Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Kırım Tatar Türkü çocuklar Yunus Emre'nin şiirlerini okudu ve yöresel danslar icra etti. Ardından Yunus Emre'nin hayatını anlatan belgesel gösterildi.

Anma etkinliğinin sonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırım Evi Derneği ile düzenlediği bilgisayarlı nakış kursunun kapanış töreni de yapıldı.

Yunus Emre kimdir?

Yunus Emre Anadolu'da doğan ve Anadolu'nun Türk – İslam kültürleriyle bütünleştiren oldukça önemli olan isimlerden biridir. Dünya üzerinde çok sayıda üniversitede kurulmuş olan Yunus Emre Enstitülerinde kendisine ait olan şiirler incelenmektedir.

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