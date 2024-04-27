Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e tekrar çıktı.
Championship'in 45. haftasında QPR, sahasında 2. sıradaki Leeds United'ı 4-0 mağlup etti.
Leeds'in mağlup olmasının ardından lider Leicester City, Premier Lig'e yükselmeyi 2 maç kala garantilemiş oldu.
Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ün de forma giydiği Leicester City, bir sezonun ardından Premier Lig'e geri döndü.
Kaynak: AA
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