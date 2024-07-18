  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trump'a suikast! Düzenleyen kim olduğu açıkladı ama girişiminin 'nedeni' bulunamadı! Herkes şaşkın

Kafayı iyice sıyırdılar! İYİ Partili vekilden akıl dışı sözler: Kadınları ve çocukları öldürecekler!

Husiler, İsrail destekçilerini affetmiyor! Dev tankeri İDA kullanarak patlattılar

ABD'nin işine gelmedi! Başkan Erdoğan başlattı: Türkiye ile Suriye normalleşmesin

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini: Orhan Şen'den İstanbul için uyarısı: Dışarı çıkmayın

Guterres'ten Gazze açıklaması: Hepimiz için ahlaki bir kara leke

Almanya’dan Ukrayna’ya savaş uçağı vetosu! Eğitimi bahane ettiler

Türkiye'yi nadir toprak elementinde söz sahibi yapacak adım... Bakan Kacır paylaştı!

Elon Musk'tan alkışlanacak LGBTQ kararı! X ve SpaceX genel merkezlerini taşıyacak

CHP kararını verdi! Tanju Özcan'a yine disiplin yolu gözüktü
Spor Yunus Akgün'e İtalyan kancası
Spor

Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Yeniakit Publisher
2024-07-18 03:52:00 -
Yunus Akgün'e İtalyan kancası

Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün için İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'nın transfer teklifinde bulunduğu söyleniyor.

Geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de kiralık geçiren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'e İtalya Serie A'dan talip var.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün için gelen teklifler değerlendirmeye alınıyor. Son olarak Serie A ekibi Hellas Verona'nın devreye girdiği iddia edildi.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, Yunus Akgün ile ilgileniyor.

Yunus Akgün, A Milli Takım'ın çeyrek final oynadığı EURO 2024'te de forma giydi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig'de 74 maça çıktı ve 10 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: NTV SPOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere devinin takımıyla ilgili olay çıkış: Farkını ortaya koymaya başladı! Yunus Akgün:
İngiltere devinin takımıyla ilgili olay çıkış: Farkını ortaya koymaya başladı! Yunus Akgün:

Spor

İngiltere devinin takımıyla ilgili olay çıkış: Farkını ortaya koymaya başladı! Yunus Akgün:

İngiltere devinin takımıyla ilgili olay çıkış: Farkını ortaya koymaya başladı! Yunus Akgün:
İngiltere devinin takımıyla ilgili olay çıkış: Farkını ortaya koymaya başladı! Yunus Akgün:

Spor

İngiltere devinin takımıyla ilgili olay çıkış: Farkını ortaya koymaya başladı! Yunus Akgün:

Yunus Akgün'lü Leicester City, Premier Lig'e göz kırpıyor
Yunus Akgün'lü Leicester City, Premier Lig'e göz kırpıyor

Spor

Yunus Akgün'lü Leicester City, Premier Lig'e göz kırpıyor

Yunus Akgün'lü Leicester City, Premier Lig'e göz kırpıyor
Yunus Akgün'lü Leicester City, Premier Lig'e göz kırpıyor

Spor

Yunus Akgün'lü Leicester City, Premier Lig'e göz kırpıyor

Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi
Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi

Spor

Yunus Akgün'ün takımı Premier Lig'e yükseldi

Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı
Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı

Spor

Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı

Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı
Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı

Spor

Leicester City Premier Lig'e lider çıkıyor! Yunus Akgün ve arkadaşları başardı

{relation id:1826826 slug:'yok-artik-yunus-akgun-ingilizler-turkiyenin-milli-yildizinin-basarisini-dunyaya-duyurdu-bolge-halki-heyecanlandi'}

{relation id:1816094 slug:'ingiltere-devinin-takimiyla-ilgili-olay-cikis-farkini-ortaya-koymaya-basladi-yunus-akgun'}

{relation id:1816094 slug:'ingiltere-devinin-takimiyla-ilgili-olay-cikis-farkini-ortaya-koymaya-basladi-yunus-akgun'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23