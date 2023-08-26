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Spor Yunus Akgün İngiltere yolcusu! Galatasaray rakamı açıkladı
Spor

Yunus Akgün İngiltere yolcusu! Galatasaray rakamı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 23:37:00 -
Yunus Akgün İngiltere yolcusu! Galatasaray rakamı açıkladı

Galatasaray, Yunus Akgün'ün İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.' denildi.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre konusunda Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 Euro'dur.

Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir."
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"Kendimle gurur duyuyorum"

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Yunus Akgün, "Burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kulüp tarafından harika karşılandım. Türkiye'deki oyuncuların hayali yurt dışında oynamaktır. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Galatasaray altyapısında yetişen 23 yaşındaki milli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

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