Yunanlılardan skandal karar! Asker selamı veren Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesi feshedildi
Olympiakos Hentbol Takımı, asker selamı verdiği için milli oyuncu Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini feshetti. AEK'te forma giyen Yunus Özmusul da kadro dışı bırakıldı.
Yunanistan ekibi Olympiakos, Hentbol Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini milli maçta asker selamı verdiği için feshetti.
Yunus da kadro dışı bırakıldı
Yunanistan'ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı. AEK, Yunus Özmusul hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Belçika maçında asker selamı vermişlerdi
Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Türkiye'nin Belçika'yı 33-24 mağlup ettiği karşılaşma sonunda asker selamı vermişti.