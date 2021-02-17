  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanlılar itiraf etti: Türkiye'ye karşı kurtarıcı aramaya başladık
Dünya

Yunanlılar itiraf etti: Türkiye'ye karşı kurtarıcı aramaya başladık

Türkiye ile Yunanistan'ın hem savunma hem de sanayi gücünün karşılaştıran Yunan basınından çarpıcı itiraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 11:18:00 -
Yunanlılar itiraf etti: Türkiye'ye karşı kurtarıcı aramaya başladık

Yunan medyası, Türkiye ve Yunanistan'ın askeri gücüyle ilgili bir grafik yayımladı. Yayımlanan grafikte iki ülkenin savaş uçağı, savaş gemisi, İHA, denizaltı, helikopter, zırhlı araçları ve asker sayısı kıyaslandı.

Türkiye'nin asker sayı bakımında üstün olduğu belirtilen haberde, "Türk Hava Kuvvetleri ve Türk donanması üstün silahlara sahip, askeri kadrosu bizden en az beş kat fazla" denildi.

Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Yunan basını, "Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'deki koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü
Dünya

ABD'deki koronavirüs bilançosu dehşete düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 498 bin 209'a yükseldi. ..
İsrail'i vuracaklar! 200 füzeyi yerleştiriyorlar
Dünya

İsrail'i vuracaklar! 200 füzeyi yerleştiriyorlar

İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanışa geçerken Jerusalem Post gazetesi, gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya attı. Gazete, İra..
Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli
Eğitim

Kocaeli okullar tatil mi 17 Şubat | Yüz yüze eğitim ne zaman Kocaeli

Kocaeli yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin büyük bölümü kara kışa teslim oldu. Bir türlü gelmeyen kış cumartesi günü kendini iyice hissetti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay