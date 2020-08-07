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Dünya

Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan basınında geniş yankı bulurken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:50:00 - 2020-08-07 21:56:48
Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı yok sayarak darbeci Sisi'nin yönetimde bulunduğu Mısır ile MEB anlaşmasına imza atan Yunanistan'a net bir yanıt geldi.

Türkiye, 10-11 Ağustos tarihlerinde Fethiye açıklaraında atış eğitimleri için NAVTEX yayınladı. Bu hamle Yunanistan'da büyük yankı uyandırırken Atina basınından iddialar peş peşe geldi.

Turkish Market'in haberine göre, Yunan medyası, Türk donanmasına ait gemilerde yine bir hareketlenme mevcut olduğunu duyurdu.

Yunan medyası 'Çanakkale Boğazından geçen Türk donanmasına ait 3 fırkateyn G.Ege’ye doğru yol alıyor. Gemiler şu anda Sakız Boğaz’ında' haberini endişe içinde paylaştı.

Yunanlılar, Aksaz’dan harekete geçebilecek gemilerden endişe ediyorlar.

Densiz Dendias'tan küstah çıkış

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 'Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi göndermesi durumunda ne yapacaksınız?' sorusuna cevap verdi.

Dendias, "Görevimizi yapacağız. Egemenlik haklarımızı koruyacağız. Kimseyi tehdit etmiyoruz, sadece kendimizi savunuruz" ifadelerini kullandı.

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