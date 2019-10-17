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Yunanlardan "Atatürk Evi"ne saldırı

Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki "Atatürk Evi"ne, Yunan anarşist gruplar tarafından saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, saldıranların terör örgütü PKK bünyesinde faaliyetlere katıldığını söyledi.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:08
Yunanlardan "Atatürk Evi"ne saldırı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur." dedi.

Hami Aksoy, Selanik’teki Atatürk Evi’ne yönelik eylem teşebbüsü ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi’ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur. Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi’nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır. Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:08
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  2. Atatürk Evi

YORUM YAZ

  • esereser17 dk önce
    nerede pkk ile kolkola olan kamalistler kınasanıza
  • hidirhidir44 dk önce
    yahu sasirdim, vallahi sasirdim, kendi kendime yunan neden saldiri versin dedim, lakin tarihten biraz ilham alamamis pkklilar saldiri vermisler... gerci buda kokim degilmi... akillarinca türklerin deger verdigi sahsiyete saldiri veriyorlar... seyh sait olsa bunlari keserdi keser... saldirmalarinin nedeni yanlis yani, niyet bozuk...

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