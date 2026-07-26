Denizde şok! Utancından kimseye söylememiş! Balıkçının içine giren yılan balığı ameliyatla çıkarıldı!

Bangladeş'te yaşandığı belirtilen sıra dışı olay, International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuyla tıp literatürüne girdi.

Buna göre 55 yaşındaki balıkçı; balık avladığı esnada canlı bir yılan balığı kıyafetinin içine girerek rektumdan vücuduna ilerledi.

UTANDIĞI İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ

Olay sonrası karın ağrıları çeken adam, yaşadığı utanç ve balığın kendiliğinden çıkacağını düşünmesi nedeniyle ilk etapta hastaneye gitmedi.

Karın ağrısının şiddetlenmesi ve çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan hastada röntgen incelemesi yapıldı. Yapılan tetkiklerde bağırsak delinmesine işaret eden bulguların yanı sıra karın boşluğunda yabancı bir cisim belirlendi. Detaylı incelemede cismin canlı bir yılan balığı olduğunu tespit edildi.

KALIN BAĞIRSAĞI DELMİŞ

Bunun üzerine acil ameliyata alınan adamda, yılan balığının kalın bağırsağın son bölümü olan sigmoid kolonda yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğinde yırtığa neden olduğu belirlendi. Cerrahi müdahaleyle canlı balık çıkarıldı bağırsaktaki hasar onarıldı; enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla da hastaya kolostomi uygulandı. Balıkçı 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.