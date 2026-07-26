  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Efendi'nin ucuzlatmak istediği zehrin son vukuatı! Alkol alıp arkadaşının kafasına sıktı Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar.... 'Lozanda, Hilafeti ve Şeriatı Kaldırma Sözü Verildi!' 20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak Hem Mustafa Kemal’in partisini böldü hem de Anıtkabir’e koştu! Atatürk’ten başka sermayeleri yok Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü Şehidlere saygısızlık eden general kim? Ali Karahasanoğlu deşifre etti 'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak? Rum kışlasında Türk'e küfür talimi
Gündem Denizde şok! Utancından kimseye söylememiş! Balıkçının içine giren yılan balığı ameliyatla çıkarıldı!
Gündem

Denizde şok! Utancından kimseye söylememiş! Balıkçının içine giren yılan balığı ameliyatla çıkarıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Denizde şok! Utancından kimseye söylememiş! Balıkçının içine giren yılan balığı ameliyatla çıkarıldı!

Beline kadar girdiği denizde balık avladığı esnada canlı bir yılan balığı kıyafetlerinin arasından vücuduna giren balıkçı, hastanelik oldu. Utandığı için hastaneye gitmeyi geciktiren adamın karnındaki yılan balığı ameliyatla çıkarıldı. Üstelik çıkarıldığında hala canlıydı.

Bangladeş'te yaşandığı belirtilen sıra dışı olay, International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuyla tıp literatürüne girdi.

Buna göre 55 yaşındaki balıkçı; balık avladığı esnada canlı bir yılan balığı kıyafetinin içine girerek rektumdan vücuduna ilerledi.

UTANDIĞI İÇİN HASTANEYE GİTMEDİ

Olay sonrası karın ağrıları çeken adam, yaşadığı utanç ve balığın kendiliğinden çıkacağını düşünmesi nedeniyle ilk etapta hastaneye gitmedi.

Karın ağrısının şiddetlenmesi ve çeşitli belirtilerin ortaya çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan hastada röntgen incelemesi yapıldı. Yapılan tetkiklerde bağırsak delinmesine işaret eden bulguların yanı sıra karın boşluğunda yabancı bir cisim belirlendi. Detaylı incelemede cismin canlı bir yılan balığı olduğunu tespit edildi.

KALIN BAĞIRSAĞI DELMİŞ

Bunun üzerine acil ameliyata alınan adamda, yılan balığının kalın bağırsağın son bölümü olan sigmoid kolonda yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğinde yırtığa neden olduğu belirlendi. Cerrahi müdahaleyle canlı balık çıkarıldı bağırsaktaki hasar onarıldı; enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla da hastaya kolostomi uygulandı. Balıkçı 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23