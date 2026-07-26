Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Filenin Sultanları’na tebrik
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.