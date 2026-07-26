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Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Filenin Sultanları’na tebrik
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Filenin Sultanları’na tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Filenin Sultanları’na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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