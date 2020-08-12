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Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirten Yunan işletmeciler "Çok nazik ve iyi harcıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 22:16:00 -
Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Atina ve Dedeağaç'taki Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınının etkisini şiddetli hissettiklerini vurgulayarak Türk turistlerin gelmemesinden yakındı.

Yunan turizm sektörüne darbe vuran koronavirüs salgın sürecinde, Yunan işletmeciler meteliğe kurşun attı.

DHA'ya konuşan Yunan esnafı, Yunan hükümetinin aldığın kararlar nedeniyle müşterilerin azaldığını belirtti ve pek çok restoranın iflasın eşiğinde olduğunu söyledi.

"Türkler hem iyi harcıyor hem de bonkörler"

Türk turistlerin bölgenin en önemli gelir kaynakları olduğunu vurgulayan Dedeağaç'taki Yunan esnafı, pandemide kapalı oldukları süre dışında ciroda geçen yıla oranla yüzde 50'lik düşüş yaşandıklarını belirtti. Ayrıca Yunan esnafı, durumun hiç iç açıcı olmadığını belirtti.

"Türkler hem iyi harcıyor hem de bonkörler. Ancak maalesef pandemi yüzünden ve tabii ki şu an sınırlar kapalı olduğundan dolayı Türk turist göremedik." ifadesini kullanan bir Yunan işletmeci, "Türk müşterilerim gerçekten çok nazik ve iyi insanlar. Umarım bu pandemi süreci atlatılır, sınırlar açılır ve onları tekrar görebiliriz" dedi.

"Türklerin gelmemesi şehir ekonomisini ciddi oranda etkiledi"

Türklerin çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten bir diğer Yunan işletmeci ise, Türk turistlerin gelmemesinden yakınarak "Türk turistlerin gelmemesi şehir ekonomisini ciddi oranda etkilenmiş durumda" dedi ve "Umarım en kısa zamanda Türk müşterilerimizi tekrar aramızda görebiliriz. Yoksa işimiz zor" diye konuştu.

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