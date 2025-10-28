  • İSTANBUL
Yunanlar göçmenleri Türkiye'ye itti
Yerel

Yunanlar göçmenleri Türkiye'ye itti

Seyfullah Maden
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Yunanlar göçmenleri Türkiye'ye itti

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince can sallarıyla Türk karasularına geri itildiği belirlenen 13’ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanların göçmenlere yönelik vicdansız tutumu sürüyor.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 19 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarıldı.

1
