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Spor Yunanlar Fenerbahçe'den korktu!
Spor

Yunanlar Fenerbahçe'den korktu!

Yeniakit Publisher
2024-07-11 11:14:00 -
Yunanlar Fenerbahçe'den korktu!

Yunanistan'daki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Dernek Başkanı Mümin Hasan, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Yunanistan'daki Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Dernek Başkanı Mümin Hasan, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Eylül 2023'te görüşülen kapatma davası 28 Mayıs'ta sonuçlandı. Mahkeme, derneğin adının, Türk azınlık iması yaratabileceği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

"KAMU GÜVENLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Eski Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısı yapmıştı.

Thanu, yayımladığı makalede derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini iddia etmişti.

Dünya Gazetesi yazarı Ragıp Kutay Karaca, Dernek Başkanı Mümin Hasan ile yaşanan süreci görüştü. Derneğin amacının Yunanis­tan’da yaşayan Fenerbahçelileri bir araya getirmek olduğunu paylaşan Hasan, üye sayısının 700'ü geçtiğini dile getirdi. Bu nedenle, mah­kemede kendilerine "Bu kadar ki­şi neden toplanıyorsunuz" sorusu­nun sıkça sorulduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dernek Başkanı Mümin Hasan, kapatılma davasına karşı kararı üst mahkemeye taşımaya hazırlandıklarını paylaştı.

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