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Siyaset Yunanlar Davutoğlu'nun bu sözlerini manşete taşıdı!
Siyaset

Yunanlar Davutoğlu'nun bu sözlerini manşete taşıdı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikalarını eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Yunan medyasında geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:33:00 -
Yunanlar Davutoğlu'nun bu sözlerini manşete taşıdı!

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru sondaj faaliyetleri nedeniyle rahatsız olan Yunanistan, Avrupa Birliği’ni de arkasına alarak Ankara’ya yönelik tehditler savuruyor.

Enerjide dışa bağımlılığı bitirmek için petrol ve doğal gaz aramalarına devam eden Türkiye’nin, kendisini savaşla tehdit eden Yunanistan’a karşı tutumunu eleştiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Reuters’a tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Dün Türkiye gündemine bomba gibi düşen bu açıklamalar, Türk-İslam düşmanı Yunanistan’da da geniş yankı buldu. Davutoğlu’na destek çıkan Yunan medyası, söz konusu açıklamalara Türk basınından daha geniş yer verdi.

Davutoğlu’nun eleştirisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’nın Atina ile düzgün bir diplomatik performans sergilemediğini savunmuş ve AB ile masaya oturulması gerektiğini söylemişti.

Davutoğlu, herkesin kazanması gereken bir stratejik vizyon gerektiğini belirterek, hiçbir zaman tek tarafın kazanamayacağını savunmuştu.

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Yorumlar

mazlum

tipe bak
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Fatihist

Davutoglu, cok dogru soylemis.
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