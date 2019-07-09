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Yunanistan’ın yeni kabinesi yemin etti

Yunanistan’da pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından seçilen yeni kabine üyeleri bugün yemin etti.

09 Temmuz 2019 Salı 14:07
Yunanistan’ın yeni kabinesi yemin etti

Yunanistan’da pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından seçilen yeni kabine üyeleri bugün yemin etti.


Yunanistan’da erken genel seçimleri Başbakan Kiriakos Miçotakis’in kazanmasından iki gün sonra yeni kabine yemin etti. Atina Başpiskoposu İeronymos’un huzurunda yemin eden yeni Bakanlar Kurulu önceki hükümetlerde görev yapmış deneyimli siyasetçilerden oluşuyor ancak kendi alanlarında uzman olarak kabul edilen siyasetçi olmayan teknokratları da içeriyor.


Yunanistan’ın yeni kabinesi başbakan yardımcısı, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 başkan vekilinden oluşuyor.


Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine daha önce Adalet, Vatandaş Güvenliği ve Savunma Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Nikos Dendias,Savunma Bakanlığına ise Nikos Panagiotopoulos getirildi. Maliye Bakanlığına da Hristos Staikouras getirildi.


Yunanistan Meclisi resmi olarak çalışmalarına 17 Temmuz’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:07
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