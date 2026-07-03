Yakında yollara çıkacak Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli otomobili
Ankara'da yaşayan klasik otomobil tutkunu Reha Altınok, Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli arabasını yaparak yollara çıkarmayı hedefliyor. Ankara'da yaşayan Reha Altınok, klasik otomobilleri modern teknolojiyle buluşturuyor. Otomobilleri yalnızca bir ulaşım aracı olarak görmeyen Altınok, her klasik aracın ayrı bir hikayesi olduğuna inanıyor. Altınok, uzun çalışmaları sonucunda araçların tarihi dokusunu korurken, güvenlik, konfor ve performans açısından günümüz teknolojisini de projelerine entegre ediyor.