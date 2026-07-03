Yakında yollara çıkacak Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli otomobili

Hayallerinin asla tükenmediğini ve bu işin de zamanında kendisi için bir hayal olduğunu ifade eden Altınok, "Benim hayallerim çok. Bu iş de bir hayaldi. Biz projeye başladığımızda ‘Bu tipte bir araba yapacağız' ama içerisinde yapay zekayı koyacağımızı, bu kadar fazla bilgisayar ve donanım kuracağımızı hayal etmiyorduk. Şu an böyle bir platform yok. Şu anda ben hayallerimden 10-20 kat fazlasını yaşıyorum. Bu kadarını beklemiyorduk. İnsanlar hayalleri için yaşar ve inşallah Türkiye'den de bir otomobil markası çıkartmak gibi bir hayalim var" ifadelerini kullandı.