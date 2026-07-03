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Aracın içinde hareketsiz bulundu! Görenler polisi aradı!

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AA Giriş Tarihi:

Aracın içinde hareketsiz bulundu! Görenler polisi aradı!

Burdur'da hareketsiz halde bulunduğu otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Aracın içinde hareketsiz bulundu! Görenler polisi aradı!

Burdur merkez Konak Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli aracın kapısını açarak şahsı dışarı çıkardı.

#2
Foto - Aracın içinde hareketsiz bulundu! Görenler polisi aradı!

HASTANEDE CAN VERDİ Sedye üzerinde bir süre kalp masajı uygulanan ve 21 yaşındaki Murat Kaplan olduğu belirlenen genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#3
Foto - Aracın içinde hareketsiz bulundu! Görenler polisi aradı!

İlk incelemelere göre Kaplan'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenilirken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

#4
Foto - Aracın içinde hareketsiz bulundu! Görenler polisi aradı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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