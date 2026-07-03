Endonezya’da korkutan deprem! 6,2 şiddeti paniğe sebep oldu

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya, dünyanın en aktif deprem ve volkan kuşaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkede yıl boyunca çok sayıda irili ufaklı deprem meydana gelirken, zaman zaman büyük depremler ve tsunamiler de ciddi can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. Yetkililer, depremin ardından bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini, şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı.