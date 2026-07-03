Endonezya’da korkutan deprem! 6,2 şiddeti paniğe sebep oldu
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntıda herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletindeki Tobelo açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntıda herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Tobelo bölgesinin batısında meydana geldiğini açıkladı.
Yerel saatle kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 6.2 olarak ölçülürken, depremin yerin yaklaşık 120,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin derin odaklı olması nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
İlk belirlemelere göre bölgede can ya da mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, yetkililerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya, dünyanın en aktif deprem ve volkan kuşaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkede yıl boyunca çok sayıda irili ufaklı deprem meydana gelirken, zaman zaman büyük depremler ve tsunamiler de ciddi can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. Yetkililer, depremin ardından bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini, şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediğini açıkladı.
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