Klima kullanımına dikkat! Çok ciddi hastalıklara yol açabilir
Prof. Dr. Alev Gürgün özellikle ani ısı değişimlerinin ve bakımsız klimaların hastalık riskini artırdığına dikkat çekti. Klimalı ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkının iyi ayarlanması gerektiğini belirten Gürgün, "Dışarısı çok sıcak, iç ortam ise aşırı soğuk olduğunda vücut bu ani değişime uyum sağlayamaz. Klima kullanımında ideal iç ortam sıcaklığı 23-25 derece arasında olmalı. Klima doğrudan vücuda üflememeli ve ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır" ifadesini kullandı.