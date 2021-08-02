Yunanistan'ın Türkiye'ye 'yardım teklifi' meğer yalanmış! Her şey ortaya çıktı

28 Temmuz'da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan, ilerleyen günlerde başta Muğla olmak üzere İzmir, Mersin, Adana ve daha birçok ili etkisi altına alan yangınlarla mücadelede Azerbaycan, Katar, Ukrayna ve Rusya bilfiil desteklerde bulunuyor.

Yunanistan'ın da Türkiye'ye yangınla mücadelede her daim hazır olduğuna ilişkin haberler yer aldı.

AB: Türkiye'ye yardım göndereceğiz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AB’nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmişti.

İspanya ve Hırvatistan uçak gönderiyor

AB'nin açıklamasının ardından AFAD'ın, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurusuyla İspanya ve Hırvatistan'ın uçak göndereceği aktarıldı.

Yunanistan 'yardıma hazırız' dedi ama!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 29 Temmuz’da Bakan Çavuşoğlu’nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermedi.

"Türkiye'den cevap gelmedi' yalanı

Gerçeğin aksine Yunanistan'ın Türkiye'ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduğu, ancak buna olumlu bir yanıt alamadığı şeklinde haberler de yer aldı.

Yunan Dışışleri Bakanlığı yetkilileri: Türkiye'ye yardım edemeyeceğiz

Yunanistan'ın taleplere cevap vermemesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Atina Büyükelçiliğimizi arayarak kendi ülkelerindeki yangınları öne sürerek Türkiye'ye yardım edemeyeceklerini bildirdikleri öğrenildi.

Oluşan tabloda Yunanistan'ın 'Yardıma her an hazırız' ve 'Türkiye'nin çağrıya cevap vermediği' şeklindeki ifadelerinin içi boş olduğu ve bu anlamda basında yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıkça ortaya çıkıyor.