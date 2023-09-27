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Gündem Yunanistan'ın Türkiye'den ne istediği ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan'ın Türkiye'den ne istediği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 22:07:00 -
Yunanistan'ın Türkiye'den ne istediği ortaya çıktı

Düzensiz göçmen akınıyla baş edemeyecek noktaya gelen Yunanistan'ın Türkiye ile yapmak istediği anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Düzensiz göçmen akışını durduramayan Yunanistan, Türkiye ile anlaşmaya varmak istiyor. Anlaşma kapsamında, Yunanistan'a göçmen akışını engellemek için sınırlardaki denetimlerin artırılması, insan kaçakçılarına göz açtırılmaması ve Yunanistan'dan sınır dışı edilenlerin kabul edilmesini isteyen Atina bunun karşılığında Türkiye'ye yönelik vize kolaylığı konusunda AB ile görüşmeye hazır.

Avrupa'da mülteci krizi

Düzensiz göçmen akınında yaşanan artış Avrupa'yı kara kara düşündürmeye başladı. Avrupa ülkelerinin çoğunda göçmen sığınma merkezlerinde kapasite doldu. AB ülkeleri sorumluluğu paylaşma konusunda krizler yaşamaya başladı. Mülteci krizi nedeniyle Almanya ve İtalya arasındaki tansiyon tavan yaptı.

Atina, Ankara'nın kapısını çalacak

Düzensiz göçmen meselesi, komşu Yunanistan'ın da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Atina'nın dışişleri, savunma ve güvenlik konularında en üst düzey karar alma organı olan Dışişleri ve Savunma İşleri Konseyi'nin (KYSEA) bu hafta yapılan son toplantısında bu konuya geniş yer ayrıldı. 2023 yılında 30 binden fazla düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı Yunanistan göçmen akışını en aza indirmek için Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Anlaşmak istiyorlar

Son dönemde ikili ilişkilerde esen pozitif rüzgardan faydalanmak isteyen Atina'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in de bahsettiği anlaşmaya ilişkin detaylar belli oldu. Anlaşmanın detaylarını yazan Kathimerini gazetesi, iki ülke arasında sahil güvenlik şeflerinin doğrudan iletişim kurmasına ve herhangi bir acil duruma hızlı bir şekilde müdahale edilmesine olanak sağlayacak direkt bir hat kurulmasının planlandığını belirtti.

Vize için devreye girecekler

Gazetede yer alan habere göre Yunanistan Türkiye'den 3 şey talep ediyor. "Yunanistan'a göçmen akışını engellemek için kara ve deniz sınırlarının daha iyi denetlemesi. İnsan kaçakçılarına göz açtırılmaması. Yunanistan'dan sınır dışı edilenlerin kabul edilmesi." Gazete, Türkiye'nin bu 3 talebi kabul etmesi durumunda Yunanistan'ın Schengen bölgesine seyahat eden Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun tamamen kaldırılması olmasa bile gevşetilmesi için harekete geçeceğini yazdı.
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Yunan Bakan, AB ile görüşecek

Türkiye'nin vize serbestisi için AB'nin onayı gerekiyor. Bu nedenle Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis yarın Brüksel'de AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile bir araya gelerek vize konusunu görüşecek. Kathimerini, Türkiye'nin çıkan iç savaş sonrası yaklaşık 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Yunan gazete haberinde, Yunanistan'ın üç talebinin karşılanması da dahil olmak üzere Türkiye'nin işbirliğini arttırması karşılığında Avrupa Birliği'nin her yıl ülkedeki Suriyelilerin bir kısmını almayı teklif edebileceğini iddia etti.

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