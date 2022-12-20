Yunanistan'ın Türkiye korkusu bitmek bilmiyor! Sırtını yine ABD’ye yasladı

Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptıklarını adım adım takip eden Yunanistan'ın aylardır ana gündem konularından biri ABD ile Türkiye arasındaki F-16 meselesi. ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satma ihtimaline yeşil ışık yakmasının ardından Yunan basını sıklıkla Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ifadelerini gündeme getiriyor.

Yunanistan’ın Türkiye korkusu bitmek bilmiyor! Sırtını yasladığı isim yine değişmedi

Menendez Türkiye ile ilgili yine skandal açıklamalarda bulunarak hem Washington'a hem de uluslararası topluma seslenerek Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması gerektiğinden bahsetti.

Türkiye'nin Atina'yı tehdit ettiğini iddia eden Menendez, "Birkaç gün önce Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya füze tehdidinde bulundu. Yunanistan füzelerimizden korkuyor" sözlerini yineleyerek Yunan halkına seslenip "Siz sakinleşmezseniz bu olacak" dedi.

ABD'li senatörün sözlerini gündeme taşıyan Yunan basını Menendez'in F-16'lara yeşil ışık yakmayacağını bir kere daha söylediğini ifade etti.

Yunanistan’ın Türkiye korkusu bitmek bilmiyor! Sırtını yasladığı isim yine değişmedi

Yunan gazetesi Kathimerini Menendez'in "Erdoğan'ın Yunanistan üzerindeki tüm uçuşları durdurmasını ve Kıbrıs'tan Türk askerlerini çekmesini talep ediyorum. Son durum göz önüne alındığında ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'nin eline vermemesi gerektiğini düşünüyorum" dediğini kaydetti.