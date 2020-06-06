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Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli’nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:30:20 -
Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli’nin doğusunda Türk karasularına geri itilen mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.


Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından Midilli’nin doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edildi ve Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Söz konusu olay, havadan çekilen görüntülere de anbean yansıdı.

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