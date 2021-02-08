  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 12 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:47:00 -
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek geri itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilen Türk karasularına itilen 12 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırılara cevap: Tabii ki devletimin yanında olacağım
Gündem

Saldırılara cevap: Tabii ki devletimin yanında olacağım

Katıldığı bir programda 'Devletimin yanındayım' paylaşımından sonra şahsına yönelik saldırılar başladığını söyleyen Şükriye Tutkun, yetimhan..
Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı
Gündem

Hastanede kepazelik! Müdür hemen görevden alındı

Edirne'nin Meriç İlçe Devlet Hastanesi'nde hizmetli memur Halil Bozkır'dan 10 bin lira rüşvet ile viski istediği iddia edilen hastane müdürü..
Görülmemiş korner taktiği
Spor

Görülmemiş korner taktiği

Almanya Bundesliga 2'de Karlsruher ile Jahn Regensburg maçında daha önce görülmemiş bir korner taktiği uygulandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay