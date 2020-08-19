Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği sığınmacılar kurtarıldı
İnsan haklarını ayaklar altında çiğneyen Yunanistan, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 42 sığınmacıyı Türk kara sularına itti. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sığınmacıları kurtardı.
Türkiye meşru hakları çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor.
Türkiye'nin bu tarihi hamlesi sonrası hazımsızlık duyan Yunanistan provokasyonlarını sürdürüyor.
İnsan haklarını ayaklar altına alan Yunanistan'a bağlı unsurlar, Kuşadası açıklarındaki 42 sığınmacıyı Türk kara sularına itti.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edilirken lastik botta bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar kurtarıldı.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.