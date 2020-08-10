  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini söyledi. Ayrıca Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş da geçtiğimiz aylarda, askeri personelin eğitim alması için zaten aktif hale getirildiğini belirtmişti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:00:00 - 2020-08-10 17:04:44
Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'yle ilgili Gazeteci Yazar Alper Tan'dan flaş bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Alper Tan, S-400'lerin aktif halde bulunduğunu ifade etti.

Alper Tan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Akdeniz'de yükselen gerilim karşısında S-400 savunma sistemini aktif hale getirdiği belirtiliyor." dedi.

1 ay önce açıklamıştı: S-400'ler zaten harbe hazır

Geçtiğimiz ay konuyla ilgili Ulusal Kanal'da açıklamada bulunan Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400 tartışmalarının gereksiz olduğunu vurgulamıştı.

"Bir sistemi siyasetin içine çok bulaştırıp da savunma açısından geri planda bırakırsanız bu görevlerini yapmasını engellemiş olursunuz" diyen Karataş, "Türkiye'nin savunmasındaki sistemi çok fazla siyasetin içine sokarsanız, parasını verip aldığınız, eğitimlerini neredeyse tamamladığınız, şu anda aktif, harbe hazır olarak adlandırdığımız sistemleri kullanmakta gecikirsiniz" demişti.

"Eğitim için zaten aktif hale getirildi"

Eğitim için sistemin aktif olması gerektiğini belirten Karataş, "Sistemler aktif, neden biliyor musunuz? Zaten aktif olmadan çalışmaz, yani radarı döndürmeden personel eğitimi yapamazsınız." dedi.

Eğitim için radarının dönmesi gerektiğini bu yüzden S-400'ün zaten aktif halde olduğunu vurgulayan ve bir kaç ay önceden aktif olması için siyasi emir verilmesinin yeterli olduğunu belirten Karataş, "Personelin akademik çalışmaları yanı sıra, harekata yönelik eğitimleri için zaten sistemin çalışması gerekiyor. S-400'ler aktif sadece siyasi yönden bekleniyor. İhtiyaç olduğunda Türkiye'nin hava savunmasına katkıda bulunacak şekilde bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!
Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!

Gündem

Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın bayrakları yarıya indirmesine sert tepki: Bu ne cüret!

Yunan basını duyurdu! Ayasofya'nın açılışının ardından UEFA'dan dikkat çeken karar
Yunan basını duyurdu! Ayasofya'nın açılışının ardından UEFA'dan dikkat çeken karar

Gündem

Yunan basını duyurdu! Ayasofya'nın açılışının ardından UEFA'dan dikkat çeken karar

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Gündem

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı sinsi hamle! Hedef ekonomiyi vurmak

Yunanistan'ı sallayan atama! 'Korkmuyoruz' diye mesaj verdiler
Yunanistan'ı sallayan atama! 'Korkmuyoruz' diye mesaj verdiler

Gündem

Yunanistan'ı sallayan atama! 'Korkmuyoruz' diye mesaj verdiler

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik
Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Dünya

Yunan Başbakan havaya girdi: 15 yıllık milli başarı, Türkiye ile Libya'nın anlaşmasını iptal ettik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALİ

NASIL GETİRİLDİ DAHA BU İŞİN YAZILIMIN YAPILACAĞI UÇAK TANIMLAMA PROGRAMI CİHAZI YAPILACAK VE TAKILACAK DENİYOR BU YAPILMADAN ) GEÇEN TV DE BU İŞİN KOMUTANI AÇIKLADI
  • Yanıtla

BuRaK

GETİRİP GETİRMEDİĞİ MALUM NATO ÜLKELERİ ÖYLE KOLAY DEĞİL O İŞ
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı
Dünya

Darbeci Sisi'ye büyük şok! Hukuksuz anlaşma Mısır'ı fena karıştırdı

Kahire ve Atina arasında Türkiye'ye karşı imzalanan hukuksuz anlaşma Mısır'da infiale yol açtı. Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yun..
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu koronavirüsün hızla yayılmaya başladığını belirterek, herkesten tedbirlere uymasını istedi.
Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme
Gündem

Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme

İsraf edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılarak satın aldığı ve sahte olma ihtimali ola..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı