Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri'yle ilgili Gazeteci Yazar Alper Tan'dan flaş bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Alper Tan, S-400'lerin aktif halde bulunduğunu ifade etti.

Alper Tan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Akdeniz'de yükselen gerilim karşısında S-400 savunma sistemini aktif hale getirdiği belirtiliyor." dedi.

1 ay önce açıklamıştı: S-400'ler zaten harbe hazır

Geçtiğimiz ay konuyla ilgili Ulusal Kanal'da açıklamada bulunan Emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400 tartışmalarının gereksiz olduğunu vurgulamıştı.

"Bir sistemi siyasetin içine çok bulaştırıp da savunma açısından geri planda bırakırsanız bu görevlerini yapmasını engellemiş olursunuz" diyen Karataş, "Türkiye'nin savunmasındaki sistemi çok fazla siyasetin içine sokarsanız, parasını verip aldığınız, eğitimlerini neredeyse tamamladığınız, şu anda aktif, harbe hazır olarak adlandırdığımız sistemleri kullanmakta gecikirsiniz" demişti.

"Eğitim için zaten aktif hale getirildi"

Eğitim için sistemin aktif olması gerektiğini belirten Karataş, "Sistemler aktif, neden biliyor musunuz? Zaten aktif olmadan çalışmaz, yani radarı döndürmeden personel eğitimi yapamazsınız." dedi.

Eğitim için radarının dönmesi gerektiğini bu yüzden S-400'ün zaten aktif halde olduğunu vurgulayan ve bir kaç ay önceden aktif olması için siyasi emir verilmesinin yeterli olduğunu belirten Karataş, "Personelin akademik çalışmaları yanı sıra, harekata yönelik eğitimleri için zaten sistemin çalışması gerekiyor. S-400'ler aktif sadece siyasi yönden bekleniyor. İhtiyaç olduğunda Türkiye'nin hava savunmasına katkıda bulunacak şekilde bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.