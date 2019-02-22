Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var

Yunanistan’ın “şımarık çocuğu” olarak bilinen eski Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kuzey Makedonya’ya tehditler savurarak, “Üsküp’ün 20 dakikalık işi var. Bir tabur tankımız sınırı geçerse Sırbistan’a kadar giderler.” diye konuştu.

Yunanistan’ın “şımarık çocuğu” olarak bilinen eski Savunma Bakanı Kammenos, Kuzey Makedonya’ya tehdit etti.

"Üsküp'ün 20 dakikalık işi var"

Üzerlerinden hiçbir tehdit hissetmediklerini belirten Kammenos, Yunanistan’da yayın yapan bir televizyon kanalına verdiği demeçte, “Üsküp’ün 20 dakikalık işi var. Eğer bir tabur tankımız sınırı geçecek olursa, Üsküp’ün arka tarafına geçer, Sırbistan’a kadar ulaşır.” dedi.

"Başbakan Çipras beni aldattı"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından “aldatıldığını” yineleyen Kammenos, Çipras’ın Makedonya ile sürdürülen isim anlaşmasını marttan sonra parlamentoya getireceğini söylediğini, fakat bu sözünü tutmadığını söyledi.