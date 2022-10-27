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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği onlarca göçmeni Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği onlarca göçmeni Türkiye kurtardı

İzmir’in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 193 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 19:54:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği onlarca göçmeni Türkiye kurtardı

İzmir’in Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 193 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan, Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün farklı saatlerde Menderes, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 5 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplamda 193 düzensiz göçmeni kurtardı.

21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Öte yandan aynı gün Çeşme açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 21 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 214 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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