Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvelik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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