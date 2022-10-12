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Yaşam Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı!
Yaşam

Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı!

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 23:55:00 -
Yunanistan’ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı!

İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.50 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 05.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 göçmen kurtarıldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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