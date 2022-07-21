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Yaşam Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yaşam

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 23:01:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) sevk edildi.

13 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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