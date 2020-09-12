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Aktüel Yunanistan’ın Moria sığınmacı kampındaki sığınmacılar Avusturya’da iktidarı ikiye böldü
Aktüel

Yunanistan’ın Moria sığınmacı kampındaki sığınmacılar Avusturya’da iktidarı ikiye böldü

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:05:30 -
Yunanistan’ın Moria sığınmacı kampındaki sığınmacılar Avusturya’da iktidarı ikiye böldü

VİYANA (AA) - Yunanistan’ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonrasında barınacak yerleri kalmayan sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında paylaşılması ya da bir kısmının Avusturya’ya getirilmesine ilişkin tartışmalar, Avusturya’da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında fikir ayrılığına yol açtı.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen ÖVP Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz ve ekibi, yangın çıkan Moria kampındaki 13 bine yakın sığınmacının bir kısmının Avusturya’ya getirilmesine karşı çıkarken sığınmacıların AB üyesi ülkeler arasında paylaşılmasını da reddediyor.

Başbakan Kurz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye getirilmesinin sorunu çözmeyeceğini savunarak 2015’te yaşanan sığınmacı hareketliliğinin tekrarlanmasına karşı olduklarını, bu nedenle söz konusu bölgeye yardım yapılacağını söyledi.

- Yeşiller sığınmacıların alınmasından yana

Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler ise Moria kampındaki sığınmacıların bir kısmının ülkeye getirilmesi için koalisyon ortağıyla görüşmelerin sürdüğünü, ÖVP içinde de bazı isimlerin bu görüşü desteklediğini ifade etti.

Kogler, ülke genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yangın sonrası zor durumdaki sığınmacıların bir kısmının Avusturya’ya getirilmesi yönünde kampanyalar yürüttüğüne dikkati çekerek Yunanistan’dan az sayıda da olsa sığınmacı alacağını açıklayan AB üyesi Hollanda ve Almanya’yı örnek gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Kogler, sığınmacıların ülkeye getirilebilmesi için AB ruhuna uygun olarak koalisyon içinde çözüm arayışlarının sürdüğünü sözlerine ekeledi.

- Moria sığınmacı kampında yangın

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında geçen çarşamba günü çıkan yangınların ardından dün de kampın 3 noktasından alevler yükselmişti.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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