THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yunanistan'ın kamu borcu artışta

Ülkenin kamu borcu 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 10 artışla 356 milyar avroya ulaştı

20 Kasım 2018 Salı 16:54
Yunanistan'ın kamu borcu artışta

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın kamu borcunun 2018'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artarak, 356 milyar avroya yükseldiği bildirildi.

Yunanistan Maliye Bakanlığı, Kamu Borcu Bültenini yayımladı. Buna göre, bir önceki çeyrekte 345 milyar avro olan kamu borcu yüzde 10 artışla bu yılın üçüncü çeyreğinde 356 milyar avro olarak gerçekleşti.

Ülkenin borcunun en büyük kısmını 131 milyar avro ile Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) sağladığı kredi oluşturuyor.

Bu artışta, kurtarma paketi programından çıkan ülkenin kendi ayakları üzerinde durana dek kreditörleri tarafından paket kapsamında sağlanan toplu kredi etkili oldu.


- Yunanistan 2060 yılına kadar borç ödeyecek


Bültende, Yunanistan'ın kreditörlerine olan borçlarının vadesinin 2060 yılına kadar süreceği belirtildi.

Ülkede kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 180'i aşarken, bu oran Avro Bölgesi içinde en yüksek seviyede bulunuyor.

Yunanistan geçen ağustosta, yaklaşık 8 yılın ardından üst üste üç kurtarma paketinin ardından programdan çıkmıştı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:54
  1. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İİT'den çocuklar için acil çalışma çağrısı
    1. İİT'den çocuklar için acil çalışma..
    2. Samet Aybaba'dan öğrencilere spor..
    3. Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi..
    4. AİHM'in Demirtaş kararı
    5. Yunanistan'ın kamu borcu artışta
    6. TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan..
    7. Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç mı edildi?
    8. Türk bilim insanından devrim..
    9. Şişli'de yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    10. Kars'taki terör operasyonu
    11. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    12. DAEŞ'in kritik isimleri Trabzon'da..
    13. Muhasebeci Kenan CHP'den kovuldu!
    14. UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı
    15. Vural'dan derbi öncesi "dostluk" çağrısı
    16. "Düzeltmeden bir yere gitmiyorum"
    17. Su seviyesi yükselince adacıkta 250..
    18. Maduro'dan flaş açıklama! 'Şahsıma..
    19. Toplam kredi stoku 2,8 trilyon lira..
    20. Toplam kredi stoku 2,8 trilyon lira..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı