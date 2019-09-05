Yunanistan'ın iktidar partisi vekili, mülteciye hakaret etti

Yunanistan’da yaşayan İranlı Arash Hampay, kendisine ve diğer göçmenlere yapılan ırkçı söylemlere yönelik, "Hey faşistler, yeni ülkemde ben iyiyim. Benim hareketlerimi kontrol edemezsiniz. [...] Kentimiz faşistlerden arınmalı. #Atina" şeklinde Twitter'da paylaşım yaptı.

Yeni Demokrasi Partisi üyesi Theo Giannaros ise, Hampay’ın paylaşımına ırkçı bir yanıt vererek, "Geldiğin yere gönderileceksin, seni maymun!" dedi.

Elpis Hastanesi’nin eski yöneticisi biyolog-genetikçi Giannaros, "maymun" söylemini savunarak daha sonra şu ifadeleri ekledi: "Bize faşist diyen bu adama maymun dedim çünkü seviyemin aşağısına inmek istemedim. 'Göçmenlerle dayanışma hareketi', bize sürekli hakaret ediyor ve bizim bunları yutmamızı bekliyor."

Öte yandan Giannaros’un "maymun" ifadesini kullandığı tweeti ise sosyal medyadan kaldırıldı.

Yeni Demokrasi Partisi sözcüsü Stelios Petsas, "Bu tarz açıklamalar bizim partimize ait söylemler değil." diyerek Giannaros’a tepki gösterdi.

Sosyal medyada ırkçı söylemi nedeniyle Giannaros'un partiden ihraç edilmesi için kampanya başlatıldı.

KAYNAK: EURONEWS