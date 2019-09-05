0553 313 94 23

Yunanistan'ın iktidar partisi vekili, mülteciye hakaret etti

Yunanistan’da erken seçimlerde iktidara gelen muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi siyasetçisi Theo Giannaros, İranlı bir mülteci için “maymun” ifadesini kullandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:48
Yunanistan'ın iktidar partisi vekili, mülteciye hakaret etti

Yunanistan’da yaşayan İranlı Arash Hampay, kendisine ve diğer göçmenlere yapılan ırkçı söylemlere yönelik, "Hey faşistler, yeni ülkemde ben iyiyim. Benim hareketlerimi kontrol edemezsiniz. [...] Kentimiz faşistlerden arınmalı. #Atina" şeklinde Twitter'da paylaşım yaptı.

Yeni Demokrasi Partisi üyesi Theo Giannaros ise, Hampay’ın paylaşımına ırkçı bir yanıt vererek, "Geldiğin yere gönderileceksin, seni maymun!" dedi.

Elpis Hastanesi’nin eski yöneticisi biyolog-genetikçi Giannaros, "maymun" söylemini savunarak daha sonra şu ifadeleri ekledi: "Bize faşist diyen bu adama maymun dedim çünkü seviyemin aşağısına inmek istemedim. 'Göçmenlerle dayanışma hareketi', bize sürekli hakaret ediyor ve bizim bunları yutmamızı bekliyor."

Öte yandan Giannaros’un "maymun" ifadesini kullandığı tweeti ise sosyal medyadan kaldırıldı.

Yeni Demokrasi Partisi sözcüsü Stelios Petsas, "Bu tarz açıklamalar bizim partimize ait söylemler değil." diyerek Giannaros’a tepki gösterdi.

Sosyal medyada ırkçı söylemi nedeniyle Giannaros'un partiden ihraç edilmesi için kampanya başlatıldı.

KAYNAK: EURONEWS

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:48
  1. iran
  2. yunanistan
  3. MİLLETVEKİLİ
  4. atina
  5. yeni demokrasi partisi
  6. arash hampay
  7. theo giannaros
  8. Stelios Petsas
  9. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini ziyaret etti
    1. Başkan Şahin, spor kulübü tesislerini..
    2. Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar..
    3. AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları..
    4. Ağustos ayı açlık-yoksulluk rakamları..
    5. “Dijital Dönüşüm Uzmanlığı..
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10..
    7. (Özel) Kanlar içinde işyerine sığınan..
    8. Güzeloğlu’ndan ilaçlama birimine..
    9. Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na..
    10. Liseli Julia’nın ölümüne sebep olan..
    11. Karabük’te FETÖ/PDY operasyonu
    12. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer..
    13. Otele giren sevimli ayı, yoğun..
    14. Lapseki’de hırsızlık zanlısı tutuklandı
    15. Döviz kurları
    16. Dink cinayeti davası
    17. İzmir, fuara hazırlanıyor
    18. Niloya Kahramanmaraş Piazza’da
    19. Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk..
    20. Çeşme’de 51 kaçak göçmen yakalandı
    21. Gasp zanlısını yakalayan mahalle..
    22. 7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü
    23. Modern ahır projeleri yükselmeye devam..
    24. İEF’de Menderes rüzgarı
    25. İnşaat işçisi elektrik akımına..
    26. Sason Devlet Hastanesi inşaatı hızla..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    28. Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri..
    29. Divan Grubu'na Brandon Hall Group'tan..
    30. Türkiye gelir idaresi alanındaki..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe