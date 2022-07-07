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Gündem Yunanistan’ın hırçın çocuğu Dendias çark etti: Türkiye'ye destek veriyoruz
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Yunanistan’ın hırçın çocuğu Dendias çark etti: Türkiye'ye destek veriyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 18:33:00 -
Yunanistan’ın hırçın çocuğu Dendias çark etti: Türkiye'ye destek veriyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Economist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide Türkiye ile ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) perspektifini destekleyen tek ülke olduğunu savunarak, Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep olmadığını söyledi.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen Economist Konferansı çerçevesinde katıldığı söyleşide, Türkiye ile iyi ilişkilerin Yunanistan için çok önemli olduğunu dile getiren Dendias, "Ancak Türkiye ile iyi ilişkiler, dünyanın diğer ülkeleri gibi çok sağlam bir temele sahip olmalı. Bu sağlam temel nedir? Çok açık. Uluslararası hukuk, uluslararası deniz hukuku, insan hakları, kadın hakları, karşılıklı saygı ve hoşgörüdür." diye konuştu.

Dendias, Yunanistan'ın son otuz yıldır, Türkiye'nin bu fikirler bütününe ve AB'ye yakınlaşacağını umduğunu kaydederek, "Yunanistan Türkiye'nin (AB üyeliğine ilişkin) bu arzusunu destekleyen tek ülkedir. Hala Türkiye'yi destekliyor." dedi.

Yunanistan'ın tüm konularda uluslararası hukuk temelinde hareket ettiğini öne süren Dendias, Türkiye'nin de bu şekilde davranması halinde Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede parlak bir geleceğin beklediğini ancak bunun biraz zaman alabileceğini savundu.

Dendias, Türkiye ve Yunanistan'ın mevcut sorunları farklı yöntemlerle çözmeye çalıştığı için ortak bir çözüme ulaşamadığını savunarak, "Yunanistan ve Türkiye'nin en iyi dostlar olmaması için bir sebep yok. Ancak Türkiye uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.

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