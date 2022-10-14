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Gündem Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinin açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:25:00 -
Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Seferihisar açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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