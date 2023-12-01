Yunanistan’ın F-35 planına karşı ‘hava’lı bir çalım

Yunanistan, Fransa’dan 24 Rafale savaş uçağı için siparişte bulunmuştu. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, ikisi yeni altısı ikinci el olmak üzere 8 Rafale jeti Yunanistan’a teslim edildi.

Yunanistan, 24 adet F-35 için 2019 sonunda ABD’ye başvurmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “2028 ‘de ilk F-35’leri teslim alacağız” demişti.

GÖRÜŞ ÖTESİ METEOR

Türk Hava Kuvvetleri’nin, Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 seviyelerine sahip 244 F-16 jeti bulunuyor. ABD’den Blok 70 seviyesine sahip 40 F-16 ve 79 modernizasyon kitinin satışına onay verilmesi durumunda, Blok 70 seviyesindeki uçak sayısı 119 olacak. Ancak 40 uçağın satışına izin verilmesi durumunda bile ABD’de üretilecek bu uçakların Türkiye’ye gelişi ve envantere girişinin uzaması ihtimali bulunuyor.

Türkiye, envanterine iki parti halinde 40 Eurofighter Typhoon katma tercihi ile Yunanistan’ın F-35 ve Rafale jetlerine sahip olması ile oluşabilecek zafiyeti kapatmayı amaçladı. Eurofighter Typhoon, Meteor-Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi atma kapasitesine sahip. Yunanistan’ın Rafale uçaklarında kullandığı Meteor füzesinin, 200 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı. Türkiye, F-16 filosunun hava-hava füzesi kapasitesi ile bu menzilin gerisinde kalıyor. Türk hava kuvvetleri, hava hava muharebesi senaryolarında Yunanistan’ın elde ettiği bu gücü, önümüzdeki dönem içinde Meteor füzesi ve bunu fırlatan Eurofighter uçaklarına sahip olarak dengelemeyi planlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile resmî davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps’ın ile 23 Kasım’da Ankara’da yaptıkları görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini, Eurofighter jeti tedariki oluşturdu. Planlamaya göre; Türkiye, 40 adet son model Eurofighter savaş uçağını 20 + 20 olmak üzere iki parti halinde tedarik edecek.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre; ilk parti uçaklar kısa süre içinde tedarik edilecek. Savaş pilotları ile uçuş öncesi ve sonrası yer bakım ekibinin eğitimi de 2 yıl içinde tamamlanacak. Böylece Eurofihter jetlerinin 2026 içinde aktif olarak hava kuvvetleri filosu içinde yer alması planlandı. Türkiye, bu planlama ile Yunanistan’ın Rafale ve F-35 savaş uçakları ile özellikle 2028’den itibaren kurmayı planladığı geçici hava üstünlüğü kurma senaryosunu boşa çıkarmış olacak.

KAAN YAKIN GELİYOR

MSB kaynakları; ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiğini hatırlattı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığı, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettikleri bildirildi. Kaynaklar, milli muharip uçak Kaan’ın da yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını da ifade etti.