  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mesut Özil kötü haberi duyurdu

Bakan Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

Savaş uçakları havalandı! O ülkede sokaklar kan gölüne döndü

Fransız uzmandan ülkesine sert tepki: Dehşet verici söylemlere tanık oluyoruz

Bomba iddia! Husiler, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurdu

Beyin yakan sözler sonrası Kılıçdaroğlu'na zor soru: 25 yıldır İstanbul ve Ankara'da CHP yoktu, kaos mu vardı?

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Sudan eyaletlere bölündü! Karar dünyaya ilan edildi

“Olay artık ‘Sarı milliyetçiliğe” dönüşmüştür! Akşener ne iş bu, ‘çanta, ihale ve makam’?

Uzman isimden olay açıklama: Yunanistan'ı işgal ettiler! Yakın zamanda...
Dünya Yunanistan'ı zora sokacak veriler açıklandı
Dünya

Yunanistan'ı zora sokacak veriler açıklandı

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin gazına gelerek Türkiye'ye karşı Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'da ekonomik kriz büyüyor. Son açıklanan verilere göre ülkenin ekonomisi yüzde 8,2 küçüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 16:42:00 -
Yunanistan'ı zora sokacak veriler açıklandı

Yunanistan ekonomisi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle 2020’de yüzde 8,2 daraldı.

Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, ülkenin 2020’de Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) önceki yıla oranla yüzde 8,2 azalarak 168,5 milyar avro olarak belirlendi.

Yunanistan’ın 2019’da Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 183,6 milyar avro olarak açıklanmıştı.

ELSTAT verilerine göre, 2020’de mal ve hizmet ihracatı, 2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 13,4 azaldı, ithalat da yüzde 9,5 düştü.

Ailelerin tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken, kamu harcamalarında ise yüzde 2,7 artış kaydedildi.

Uzmanlar, gelirinin önemli kısmı turizme bağlı ülkenin Kovid-19 salgınından büyük oranda etkilendiğine dikkati çekiyor.

Yunanistan, Avrupa Birliği’nde ekonomisi en kötü ülkeler arasında, İspanya (yüzde eksi 11) ve İtalya’nın (yüzde eksi 8.9) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Yunanistan, 20 Ağustos 2018'de sona eren 8 yıllık kurtarma programına rağmen, kamu borçlarının GSYH’ye oranında halen en yüksek ülkeler arasında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın
Ekonomi

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve dolarda dalgalanmalar devam ederken çarpıcı bir öneride bulundu.
Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?
Sağlık

Yeşil yumurta nedir? Yeşil yumurta faydaları neler? Türkiye’de nerede üretiliyor?

Son zamanlarda popüler olan yeşil yumurtanın hangi tavuktan çıktığı ve sağlığa nasıl bir etkisinin olduğu merak ediliyor. Peki yeşil yumurta..
Polise alçak iftira! Emniyetin paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı
Gündem

Polise alçak iftira! Emniyetin paylaştığı görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul'un Esenler ilçesinde gözaltına alınan 31 yaşındaki Harun Ç., polisin kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Polis merkezini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay