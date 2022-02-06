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Gündem Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: Jeopolitik bir depremle karşı karşıyayız
Gündem

Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: Jeopolitik bir depremle karşı karşıyayız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığını yazan Yunan basını, Türkiye-İsrail yakınlaşması nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 11:51:00 - 2022-02-06 11:52:42
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı: Jeopolitik bir depremle karşı karşıyayız

Türkiye-İsrail ilişkilerini ele alan Yunan basını, "Jeopolitik deprem sürüyor ama Lefkoşa uyuyor" başlıklı bir analiz yazısı yayınladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin Türkiye ile İsrail'i yakınlaştırmanın ilk adımı olacağı yazılırken, iki ülke arasındaki normalleşmenin Yunanistan ve Rum kesimine etkileri olacağı belirtildi.

İsrail'in Türkiye konusunda Atina ve Lefkoşa'ya güvence verdiği ama bunların inandırıcı olmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi ittifaklarını oluşturmaya çalıştığı, Washington'un da Türkiye'yi desteklediği kaydedildi.

AB'nin arkasından olayların takip edilmesinin bir hata olduğunun altını çizen Yunan basını, bölgede yaşanan değişiklikler nedeniyle Atina ve Rum kesiminin jeopolitik bir depremle karşı karşıya olduğu uyarında bulundu.

star.com.tr

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