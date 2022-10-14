  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muharrem İnce 12’den vurdu Kılıçdaroğlu ABD’ye göz kırpıyor

ABD'de gövde gösterisi! CANiK’in yeni ürünleri AUSA 2022'de görücüye çıktı! M2 QCB, METE ve MECANIK...

ABD devi dolar tahminini duyurdu! Zirve yapacak

Oturuma hazır daireler resmen açıklandı! TOKİ’den İstanbul'da konut satışı

Dünyayı hayrete düşüren dolandırıcılık! 'Uzaydayım dönüş bileti için paraya ihtiyacım var'

Erdoğan’dan Ege için net mesaj! 'Biz zırhımızı kuşandık gerisini o düşünsün'

Ticaret Bakanlığı'ndan, elektronik ticarete yönelen esnaf ve sanatkarlar için 'e-ticaret kılavuzu'

Erdoğan'dan Türkiye'de uluslararası gaz merkezi açıklaması: Talimatları verdik

Hakan Han Özcan: Ankara Büyükşehir Belediyesi mağdur eder, AK belediyeler çözer

Putin'in Türkiye teklifi Macron'u rahatsız etti
Gündem Yunanistan'ı korku sardı: Türklerin rehinesi olacağız
Gündem

Yunanistan'ı korku sardı: Türklerin rehinesi olacağız

Rusya Lideri Vladimir Putin'in "merkez Türkiye" önerisi Yunan medyasını panikletti. Newsbreak, "Planla Türkiye'nin enerji rehinesi olacağız. Türkiye kurnaz tarafsızlığıyla meyveleri topluyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 16:24:00 -
Yunanistan'ı korku sardı: Türklerin rehinesi olacağız

Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'in 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.

'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

Yunan basını panikte

Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi "Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Moskova Enerji Haftası konferansında konuşan Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi."

Yunan medyası Newsbreak'te ise "Planla Türkiye'nin enerji rehinesi olacağız. Rusya'yı kendi ellerimizle Erdoğan'ın kollarına gönderdik. Türkiye, kurnaz tarafsızlığıyla meyveleri topluyor" yorumu yapıldı.

Alternatif merkez

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor' yorumunda bulundu.

Karadeniz'e kayıyor

Nikea Asia Putin'in Avrupa'ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikrini dile getirdiğinin altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu:

"Rus lider gazı Karadeniz'e kaydırarak Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturacak. Tabii ki ortaklarımız bununla ilgileniyorsa diyor."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23