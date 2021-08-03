Yunanistan'ı korku sardı: Olası bir savaş durumunda Türkiye bunu yapabilir

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü (IENE) Başkanı Kostis Stambolis, Yunanistan'ın enerji bağımlılığı ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Yunan basınında yer alan makalede Stambolis, Türkiye'nin Yunanistan'a sağlanan doğalgaz akışını tamamen kontrol ettiğini yazdı.

"Yunanistan'ın doğalgaz ithalatının yüzde 70'i Türkiye'den geçiyor"

Yunanistan'ın enerji bağımlılığının sürekli olarak arttığını belirten Stambolis, "Enerji ithalatımız %78'e yükseldi. Avrupa ortalaması olan %55'in oldukça üzerinde. Ancak bu bulgunun dışında, doğalgaz ithalatının yaklaşık %70'i artık Türkiye topraklarında bulunan bir boru hattı şebekesinden geçtiği için sahada da ciddi bir bağımlılık söz konusu. Geriye kalan kısım, Revythousa'daki DESFA terminali aracılığıyla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) şeklinde ithal edilmektedir. Yani Yunanistan'ın Rus ve Azeri gazını sağladığı üç ana boru hattının tamamı Türkiye'den geçmektedir" dedi.

"Türkiye gaz akışını durdurabilir"

TAP'ın etkinleştirilmesiyle Yunanistan'ın tüm kara yollarından geçen gaz arzının artık tamamen Türkiye tarafından kontrol edilmekte olduğunu söyleyen Stambolis, olası bir savaş durumunda Türkiye'nin gaz akışını durdurabileceğini iddia etti.