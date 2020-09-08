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Gündem Yunanistan’ı korku sardı
Gündem

Yunanistan’ı korku sardı

Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’ye karşı yardım dilenen Yunanistan, 24 Eylül’de başlayacak olan AB zirvesinden çıkabilecek olası bir olumsuz karara karşı hazırlık yapmaya başladı. Doğu Akdeniz’de attığı her adımda biraz daha batağa saplanan Yunanistan, şimdi de Türkiye sınırındaki askeri birliklerini artırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:28:00 -
Yunanistan’ı korku sardı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Türkiye’nin hiçbir zaman göçmenleri silah olarak kullanmadığını söyleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Yunanistan’ın  sınıra asker yığması bizim için önemli değildir. Zamanı gelince bu tutumlarına da dur demesini biliriz. Savunma sanayinde atılan adımlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar, Türkiye’nin öne çıkmasına vesile olmuştur. Biz Allah’ın izniyle kendi haklarını savunabilecek güce ve kudrete sahip bir ülkeyiz. Mazlumları bu işe alet edecek bir ülke değiliz” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan korkuyor”

Yunanistan’ın Türkiye’den korktuğunu belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da “Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler yüzünden Yunanistan içten içe korkuyor. Adaların elinden gitmesi korkusu, Türkiye’nin bölgeye hakim olması korkusu onları yiyip bitiriyor. Bu korku yüzünden AB’den, NATO’dan yardım isteyerek koruma talebinde bulunuyorlar. Yunanistan şımarık bir çocuktur. Yunanistan’ın sınıra asker göndermesi tamamen iç siyasete dönüktür” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

yuh

tarih boyunca ne kullanilip atilma meraklisi metres ruhlu devlet anlayisiniz varmis beeee! sonra da karar veren yoneticileri asarsiniz...boyle "dost seyine guvenen" devletin onuru da ustiklali de, konsusu da insanligi da olmaz
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