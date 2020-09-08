Yunanistan’ı korku sardı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türkiye’nin hiçbir zaman göçmenleri silah olarak kullanmadığını söyleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Yunanistan’ın sınıra asker yığması bizim için önemli değildir. Zamanı gelince bu tutumlarına da dur demesini biliriz. Savunma sanayinde atılan adımlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar, Türkiye’nin öne çıkmasına vesile olmuştur. Biz Allah’ın izniyle kendi haklarını savunabilecek güce ve kudrete sahip bir ülkeyiz. Mazlumları bu işe alet edecek bir ülke değiliz” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan korkuyor”

Yunanistan’ın Türkiye’den korktuğunu belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da “Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler yüzünden Yunanistan içten içe korkuyor. Adaların elinden gitmesi korkusu, Türkiye’nin bölgeye hakim olması korkusu onları yiyip bitiriyor. Bu korku yüzünden AB’den, NATO’dan yardım isteyerek koruma talebinde bulunuyorlar. Yunanistan şımarık bir çocuktur. Yunanistan’ın sınıra asker göndermesi tamamen iç siyasete dönüktür” diye konuştu.