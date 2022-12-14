Yunanistan'ı karıştıran iddia: F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanamayacağız

Çin merkezli haber sitesinde yer alan F-35 iddiası Yunanistan'da geniş yankı buldu. Söz konusu haberde Güney Kore Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-35A savaş uçaklarını kullanan Güney Koreli pilotlar tarafından birtakım iddialar yer alıyor.

F-35 savaş uçaklarının ABD'nin sıkı kontrolünde olduğunu söyleyen pilotlar, F-35'leri kullanabilmek için ABD'den şifre beklediklerini öne sürdü.

ABD Hava Kuvvetlerinin LINK-16 veri bağlantısı şifresini göndermediği takdirde önyükleme yapamadıklarını ileri sürdü.

"F-35'ler gerçekten böyle mi?" sorusunu soran Yunan basını, "Bu tür iddiaların güvenilirliği şüpheli olsa da, bunları tümüyle reddetmek mümkün değildir" yorumunda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerileme dikkat çekilen haberde, Atina hükümetinin 20 adet F-35 için ABD'ye talep mektubu gönderdiği bilgisine yer verildi.

Güney Koreli pilotların iddialarına atıfta bulunan Yunan basını, Türkiye ile Yunanistan arasında muhtemel bir çatışma durumunda Atina'nın sahip olduğu F-35'lerin Türkiye'ye karşı ciddi sınırlamalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bir NATO üyesi olan Türkiye'ye karşı F-35'lerin kullanılmasına ABD'nin rıza göstermeyeceğini yazan Yunan basını, "Bu nedenle, yukarıda belirtilen sınırlamaların geçerli olması durumunda, F-35'in caydırıcılığa katkısı olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi