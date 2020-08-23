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Gündem Yunanistan'ı çıldırtan Oruç Reis için yeni karar!
Gündem

Yunanistan'ı çıldırtan Oruç Reis için yeni karar!

Oruç Reis'in sismik araştırma yaptığı bölgede Navtex süresi bugün sona erdi. Türkiye yeni bir kararla Navtex süresini 4 gün daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 20:27:00 - 2020-08-23 20:49:36
Yunanistan'ı çıldırtan Oruç Reis için yeni karar!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma için Navtex ilan edilen bölgeye gönderilen Oruç Reis için önemli bir karar alındı.

Oruç Reis'in sismik araştırma yaptığı bölgede Navtex süresi bugün sona erdi.

Süre bitiminden önce Türkiye, Oruç Reis'in görev yaptığı bölgedeki Navtex süresini 4 gün daha uzattı.

Oruç Reis Navtex ilan edilen koordinatlarda araştırma çalışmalarına devam edecek. 

Daha önce belirtilen Navtex alanı, Türk kıta sahanlığını gasp etmek isteyen Yunanistan'ı rahatsız etmişti.

Navtex nedir?

Navtex, bir devletin veya devletlerin denizlerde gerçekleştireceği araştırma, tatbikat vs. gibi faaliyet alanlarının belirtilerek bölgedeki denizcilere uyarı anlamı taşıyor.

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